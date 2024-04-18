Украина. Премьер лига18 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:55
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Колос
Поединок пройдет 20 апреля в 18:00 в Полтаве
18 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:55
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В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Колос».
Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексей Бутовского. Начало – в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 7-е место, имея в активе 30 очков после 24 матчей.
«Колос» идет на 11-й позиции, сыграв 23 поединка и набрав 25 очков.
Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Колос» проведет UPL.TV.
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