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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:55
65
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Колос

Поединок пройдет 20 апреля в 18:00 в Полтаве

18 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:55
65
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Колос
УПЛ

В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Колос».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексей Бутовского. Начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 7-е место, имея в активе 30 очков после 24 матчей.

«Колос» идет на 11-й позиции, сыграв 23 поединка и набрав 25 очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Колос» проведет UPL.TV.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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