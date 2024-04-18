В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Колос».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексей Бутовского. Начало – в 18:00.

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В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 7-е место, имея в активе 30 очков после 24 матчей.

«Колос» идет на 11-й позиции, сыграв 23 поединка и набрав 25 очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Колос» проведет UPL.TV.