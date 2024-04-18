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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 11:13 | Обновлено 18 апреля 2024, 11:31
714
0

СТУПАР: Арбитр VAR вмешался и спровоцировал рефери на ошибочное решение

Судейский эксперт – об игре «Александрии» и «Оболони»

18 апреля 2024, 11:13 | Обновлено 18 апреля 2024, 11:31
714
0
СТУПАР: Арбитр VAR вмешался и спровоцировал рефери на ошибочное решение
УПЛ

В перенесенном поединке 15-го тура УПЛ «Александрия» – «Оболонь» было назначено сразу три пенальти, из которых два - в ворота «пивоваров».

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил правомерность этих «приговоров»:

– 11-метровые, заработанные александрийцами, были справедливы: защитники гостей нарушали правила в борьбе с ними.

А вот в эпизоде на 80 минуте арбитр Ярослав Козык ошибся, назначая пенальти в ворота «горожан». В этом игровом моменте нападающий гостей Ростислав Тарануха сыграл на опережение и носком протолкнул мяч в сторону ворот. Голкипер хозяев Георгий Ермаков, не касаясь форварда, в падении блокировал удар и мяч вышел за линию ворот.

Первое решение Козыка было правильным: угловой. Но неожиданно в ход событий вмешался арбитр VAR Дмитрий Кубряк, который попросил рефери пересмотреть этот эпизод. Не знаю, что побудило Козыка изменить свое решение и назначить пенальти. Это результативная ошибка, ведь Тарануха точно пробил с «точки».

К сожалению, несмотря на смену руководства Комитета арбитров УАФ, судьи продолжают ошибаться. Им еще учиться и учиться. Для начала я бы посоветовал всем отечественным рефери внимательно пересмотреть видеозапись повторного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ, где арбитр Иштван Ковач из Румынии проявил себя с наилучшей стороны. С него и надо брать пример.

Ранее наставник «Александрии» Руслан Ротань высказался о матче с «Оболонью».

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Мирослав Ступар Александрия Оболонь Киев инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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