Руслан РОТАНЬ: «Не удовлетворен результатом. Считаю, что пенальти не было»
Наставник «Александрии» высказался о матче с «Оболонью»
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал перенесенный матч 15-го тура УПЛ против «Оболони» (2:2).
«Не доволен результатом, ведь игра была в наших руках, по всем статьям мы должны были побеждать. Нам нужно больше усилий, эмоций.
Мне тяжело сейчас говорить про VAR, но мне кажется, что в эпизоде на 80-й минуте близко не было пенальти. Мне кажется, что больше игрок «Оболони» шел на фол.
Мы уже, как минимум, два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров», – рассказал Ротань.
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