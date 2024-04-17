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  4. Руслан РОТАНЬ: «Не удовлетворен результатом. Считаю, что пенальти не было»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 21:49 | Обновлено 17 апреля 2024, 23:04
374
0

Руслан РОТАНЬ: «Не удовлетворен результатом. Считаю, что пенальти не было»

Наставник «Александрии» высказался о матче с «Оболонью»

17 апреля 2024, 21:49 | Обновлено 17 апреля 2024, 23:04
374
0
Руслан РОТАНЬ: «Не удовлетворен результатом. Считаю, что пенальти не было»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал перенесенный матч 15-го тура УПЛ против «Оболони» (2:2).

«Не доволен результатом, ведь игра была в наших руках, по всем статьям мы должны были побеждать. Нам нужно больше усилий, эмоций.

Мне тяжело сейчас говорить про VAR, но мне кажется, что в эпизоде на 80-й минуте близко не было пенальти. Мне кажется, что больше игрок «Оболони» шел на фол.

Мы уже, как минимум, два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров», – рассказал Ротань.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александрия - Оболонь Руслан Ротань пенальти судейство
Дмитро Олійник Источник: УПЛ-ТВ
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