Руслан РОТАНЬ: «Не удовлетворен результатом. Считаю, что пенальти не было»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал перенесенный матч 15-го тура УПЛ против «Оболони» (2:2).

«Не доволен результатом, ведь игра была в наших руках, по всем статьям мы должны были побеждать. Нам нужно больше усилий, эмоций.

Мне тяжело сейчас говорить про VAR, но мне кажется, что в эпизоде на 80-й минуте близко не было пенальти. Мне кажется, что больше игрок «Оболони» шел на фол.

Мы уже, как минимум, два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров», – рассказал Ротань.