Лунин помог Реалу заработать большую сумму призовых за выход в полуфинал ЛЧ

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

За победу в противостоянии против «Манчестер Сити» казна мадридского «Реала» пополнится 12,5 миллионами евро, именно такую сумму получат полуфиналисты Лиги чемпионов.

В полуфинальном противостоянии главного еврокубка «Реал» сыграет с «Баварией». Первый матч пройдет в Мюнхене 30 апреля, а в Мадриде команды сыграют 7 мая.