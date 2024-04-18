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  4. Лунин помог Реалу заработать большую сумму призовых за выход в полуфинал ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 11:17 |
1190
1

Лунин помог Реалу заработать большую сумму призовых за выход в полуфинал ЛЧ

Мадридский клуб заработал 12,5 миллиона евро

18 апреля 2024, 11:17 |
1190
1
Лунин помог Реалу заработать большую сумму призовых за выход в полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

За победу в противостоянии против «Манчестер Сити» казна мадридского «Реала» пополнится 12,5 миллионами евро, именно такую сумму получат полуфиналисты Лиги чемпионов.

В полуфинальном противостоянии главного еврокубка «Реал» сыграет с «Баварией». Первый матч пройдет в Мюнхене 30 апреля, а в Мадриде команды сыграют 7 мая.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал призовые финансы
Дмитро Олійник Источник: Marca
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George1
Саме головне що лунін дає багато грошей на зсу щоб вивали якомого більше росіян і це радує
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