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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 10:29 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:32
4780
0

«Его хладнокровие вывело команду в полуфинал». Лунин получил новую похвалу

Украинец стал одним из героев матча «Реала» с «Ман Сити»

18 апреля 2024, 10:29 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:32
4780
0
«Его хладнокровие вывело команду в полуфинал». Лунин получил новую похвалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов в Англии сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

После ничьей 3:3 в Мадриде на поле «горожан» команды в основное вреям также сыграли вничью – 1:1. Судьба путевки в полуфинал решилась в серии послематчевых пенальти. В ней с двумя сэйвами в исполнении украинца Андрей Лунина «галактикос» выиграли со счетом 4:3.

«Лучше, чем в первом матче на «Бернабеу». Солидные сэйвы и спокойствие своих товарищей по команде. Хорошо справился с ударом Де Брюйне на 27-й минуте и не остыл после перерыва. Также очень надежно парировал удар Грилиша на 47-й минуте. Он ничего не смог сделать в ничьей 1:1. Он отбил «паненку» Бернарду Силвы и удар Ковачича. Его хладнокровие вывело команду в полуфинал. Он вышел из этого поединка более чем окрепшим вратарем, способным стать номером один в составе «Реала», – так охарактеризовало действия Лунина во втором матче с «Ман Сити» испанское издание AS.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Лунин помог «Реалу» обновить исторический рекорд Лиги чемпионов.

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Андрей Лунин Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал
Юрій Остроумов Источник: AS
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