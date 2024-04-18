Лунин помог Реалу обновить исторический рекорд Лиги чемпионов
Мадридцы в очередной раз выбили из турнира действующего обладателя
17 апреля в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов в Англии вничью 1:1 в основное время сыграли «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид.
После 3:3 в Мадриде в первой игре судьбу путевки в полуфинал команды решили в серии пенальти. Два сэйва украинца Андрея Лунина принесли «галактикос» победу 4:3 и место в 1/2 финала турнира.
Пройдя «Манчестер Сити», «Реал» в шестой раз в истории выбил из плей-офф действующего победителя турнира и обновил собственный рекорд.
Ближайший преследователь «галактикос» по этому показателю только три раза выбивал действующего триумфатора Лиги чемпионов.
Ранее Андрей Лунин оценил «Реал», которому удалось пройти «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло прокомментировал победу «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
В полуфиналах ЛЧ встретятся: Боруссия Д – ПСЖ, Бавария – Реал