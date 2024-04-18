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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 07:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:31
1586
0

Лунин помог Реалу обновить исторический рекорд Лиги чемпионов

Мадридцы в очередной раз выбили из турнира действующего обладателя

18 апреля 2024, 07:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:31
1586
0
Лунин помог Реалу обновить исторический рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов в Англии вничью 1:1 в основное время сыграли «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид.

После 3:3 в Мадриде в первой игре судьбу путевки в полуфинал команды решили в серии пенальти. Два сэйва украинца Андрея Лунина принесли «галактикос» победу 4:3 и место в 1/2 финала турнира.

Пройдя «Манчестер Сити», «Реал» в шестой раз в истории выбил из плей-офф действующего победителя турнира и обновил собственный рекорд.

Ближайший преследователь «галактикос» по этому показателю только три раза выбивал действующего триумфатора Лиги чемпионов.

Ранее Андрей Лунин оценил «Реал», которому удалось пройти «Манчестер Сити».

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Манчестер Сити - Реал Манчестер Сити Реал Мадрид Андрей Лунин рекорд Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Opta
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