Лунин помог Реалу обновить исторический рекорд Лиги чемпионов

17 апреля в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов в Англии вничью 1:1 в основное время сыграли «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид.

После 3:3 в Мадриде в первой игре судьбу путевки в полуфинал команды решили в серии пенальти. Два сэйва украинца Андрея Лунина принесли «галактикос» победу 4:3 и место в 1/2 финала турнира.

Пройдя «Манчестер Сити», «Реал» в шестой раз в истории выбил из плей-офф действующего победителя турнира и обновил собственный рекорд.

Ближайший преследователь «галактикос» по этому показателю только три раза выбивал действующего триумфатора Лиги чемпионов.

Ранее Андрей Лунин оценил «Реал», которому удалось пройти «Манчестер Сити».