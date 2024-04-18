Лунин получил высокое признание за невероятный перфоманс в игре с Ман Сити

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

После окончания поединка Лунин попал в символические сборные недели от авторитетных статистических порталов WhoScored и SofaScore.

Украинский вратарь получил самые высокие оценки в обеих символических командах, WhoScored поставил украинцу 9.5 балла, а SofaScore – 9.7.