Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин получил высокое признание за невероятный перфоманс в игре с Ман Сити
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 10:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 11:35
3921
3

Лунин получил высокое признание за невероятный перфоманс в игре с Ман Сити

Украинец попал в символическую команду недели Лиги чемпионов от WhoScored и SofaScore

18 апреля 2024, 10:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 11:35
3921
3
Лунин получил высокое признание за невероятный перфоманс в игре с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

После окончания поединка Лунин попал в символические сборные недели от авторитетных статистических порталов WhoScored и SofaScore.

Украинский вратарь получил самые высокие оценки в обеих символических командах, WhoScored поставил украинцу 9.5 балла, а SofaScore – 9.7.

По теме:
«Я видел только одну команду на поле». Лидер Ман Сити упрекнул Реал
Лунин помог Реалу заработать большую сумму призовых за выход в полуфинал ЛЧ
Матчи Лиги чемпионов обновили рекорд результативности 20-летней давности
WhoScored SofaScore Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал символическая сборная
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Футбол | 18 апреля 2024, 11:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Футбол | 17 апреля 2024, 13:55 28
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран

«Фенербахче» на заметку

Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Футбол | 18.04.2024, 05:51
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 01:50
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Футбол | 18.04.2024, 06:30
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pike1
я б ще Рюдігера поставив в символічну збірну, по ходу гри гарно справлявся і вирішальний пенальті теж не схибив, по суті його вдала гра і забезпечила Реалу післяматчеві пенальті
Ответить
+2
George1
Лунин из вечного запасного куртуа с протертыми на лавке штанами и вечно ждущего своего шанса благодаря травме бельгийца превратился в звезду из восточной Европы вроде Петера Чеха .реакция и мгновенный бросок феноменальные
Ответить
-1
potemkin78
а приз получит Месси
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
16.04.2024, 12:17 1
Футбол
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 5
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
17.04.2024, 07:38 1
Футбол
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем