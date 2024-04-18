ФОТО. Неймар грязно выругался под постом с похвалой Мбаппе

Экс-футболист ПСЖ Неймар грязно высказался под публикацией о бывшем одноклубнике, нападающем парижского клуба Килиане Мбаппе.

После того, как ПСЖ выбил «Барселону» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, в соцсети появилась публикация с похвалой в адрес Килиана.

«Мбаппе снова показывает, что он прекрасный человек, но выставлен злодеем в плохо рассказанной истории», — гласит текст публикации.

«Гринго-яйцесос», — написал Неймар в комментариях под постом.

Отметим, что в Бразилии слово «гринго» в большей степени используется для обозначения всех туристов, в основном жителей Америки и Европы, использующих английский язык в качестве основного.