ФОТО. Неймар грязно выругался под постом с похвалой Мбаппе
Судя по всему, футболисты разошлись не в самых лучших отношениях
Экс-футболист ПСЖ Неймар грязно высказался под публикацией о бывшем одноклубнике, нападающем парижского клуба Килиане Мбаппе.
После того, как ПСЖ выбил «Барселону» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, в соцсети появилась публикация с похвалой в адрес Килиана.
«Мбаппе снова показывает, что он прекрасный человек, но выставлен злодеем в плохо рассказанной истории», — гласит текст публикации.
«Гринго-яйцесос», — написал Неймар в комментариях под постом.
Отметим, что в Бразилии слово «гринго» в большей степени используется для обозначения всех туристов, в основном жителей Америки и Европы, использующих английский язык в качестве основного.
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