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  4. ФОТО. Неймар грязно выругался под постом с похвалой Мбаппе
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 10:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:24
1825
0

ФОТО. Неймар грязно выругался под постом с похвалой Мбаппе

Судя по всему, футболисты разошлись не в самых лучших отношениях

18 апреля 2024, 10:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:24
1825
0
ФОТО. Неймар грязно выругался под постом с похвалой Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Килиан Мбаппе

Экс-футболист ПСЖ Неймар грязно высказался под публикацией о бывшем одноклубнике, нападающем парижского клуба Килиане Мбаппе.

После того, как ПСЖ выбил «Барселону» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, в соцсети появилась публикация с похвалой в адрес Килиана.

«Мбаппе снова показывает, что он прекрасный человек, но выставлен злодеем в плохо рассказанной истории», — гласит текст публикации.

«Гринго-яйцесос», — написал Неймар в комментариях под постом.

Отметим, что в Бразилии слово «гринго» в большей степени используется для обозначения всех туристов, в основном жителей Америки и Европы, использующих английский язык в качестве основного.

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Неймар Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов Instagram
Юрій Вишневський Источник: Goal.com
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