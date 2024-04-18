Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАЧО: «Реал не привык так страдать, как с Манчестер Сити»
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 10:13 |
1604
1

НАЧО: «Реал не привык так страдать, как с Манчестер Сити»

Капитан мадридцев — об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 10:13 |
1604
1
НАЧО: «Реал не привык так страдать, как с Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо

Защитник и капитан «Реала» Начо поделился эмоциями от победы над «Манчестер Сити» по пенальти в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы сильно страдали сегодня вечером, потому что «Сити» действительно поставил нас под удар. Но мы — «Реал Мадрид». Мы всегда, всегда боремся до самого конца.

Мы не привыкли столько страдать. Обычно таким образом мы угрожаем нашим соперникам. Но единственное, что имело значение в этот вечер, – это подтвердить, что в полуфинале окажемся именно мы. Мы показали себя с другой стороны: мы показали, что умеем защищаться и побеждать.

Мы продемонстрировали потрясающую способность защищаться, как индивидуально, так и коллективно — это такое прекрасное чувство. У меня мурашки по коже, когда я говорю об этом. Мы не слишком хорошо начали серию пенальти, но мы гордая команда. Мы показали свою гордость и сделали этот вечер волшебным», — цитирует Начо официальный сайт УЕФА.

По теме:
«Я видел только одну команду на поле». Лидер Ман Сити упрекнул Реал
Лунин помог Реалу заработать большую сумму призовых за выход в полуфинал ЛЧ
Матчи Лиги чемпионов обновили рекорд результативности 20-летней давности
Начо Фернандес Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Юрій Вишневський Источник: УЕФА
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Лучший матч за Реал». В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити в ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2024, 10:01 3
«Лучший матч за Реал». В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити в ЛЧ
«Лучший матч за Реал». В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити в ЛЧ

Украинский вратарь помог команде выйти в полуфинал турнира

СТУПАРЬ: Арбитр VAR вмешался и спровоцировал рефери на ошибочное решение
Футбол | 18 апреля 2024, 11:13 0
СТУПАРЬ: Арбитр VAR вмешался и спровоцировал рефери на ошибочное решение
СТУПАРЬ: Арбитр VAR вмешался и спровоцировал рефери на ошибочное решение

Судейский эксперт – об игре «Александрии» и «Оболони»

Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Футбол | 18.04.2024, 00:51
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Футбол | 18.04.2024, 08:35
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Футбол | 17.04.2024, 18:16
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
George1
Пенальті це лотерея.рік тому мансіті виграв у реала 4 1
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
17.04.2024, 07:38 1
Футбол
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
16.04.2024, 12:17 1
Футбол
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
17.04.2024, 00:30
Футбол
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
17.04.2024, 17:23 6
Футбол
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем