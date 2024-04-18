НАЧО: «Реал не привык так страдать, как с Манчестер Сити»

Защитник и капитан «Реала» Начо поделился эмоциями от победы над «Манчестер Сити» по пенальти в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы сильно страдали сегодня вечером, потому что «Сити» действительно поставил нас под удар. Но мы — «Реал Мадрид». Мы всегда, всегда боремся до самого конца.

Мы не привыкли столько страдать. Обычно таким образом мы угрожаем нашим соперникам. Но единственное, что имело значение в этот вечер, – это подтвердить, что в полуфинале окажемся именно мы. Мы показали себя с другой стороны: мы показали, что умеем защищаться и побеждать.

Мы продемонстрировали потрясающую способность защищаться, как индивидуально, так и коллективно — это такое прекрасное чувство. У меня мурашки по коже, когда я говорю об этом. Мы не слишком хорошо начали серию пенальти, но мы гордая команда. Мы показали свою гордость и сделали этот вечер волшебным», — цитирует Начо официальный сайт УЕФА.