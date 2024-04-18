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  4. Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Не припомню, чтобы в УПЛ забивал в свои ворота»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 08:43 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:46
210
0

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Не припомню, чтобы в УПЛ забивал в свои ворота»

Защитник «Миная» рассказал о поражении динамовцам Киева

18 апреля 2024, 08:43 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:46
210
0
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Не припомню, чтобы в УПЛ забивал в свои ворота»
Facebook. Дмитрий Немчанинов

В перенесенном поединке 16-го тура чемпионата УПЛ «Минай» уступил «Динамо» со счетом 1:3 и продолжает замыкать турнирную таблицу сезона.

Защитник закарпатцев Дмитрий Немчанинов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния:

– На мой взгляд, были разные таймы. В первом условия диктовали киевляне и их преимущество в два мяча было закономерным. К сожалению, я записал в свой пассив автогол. Не припомню, чтобы такое случалось со мной раньше в элитном дивизионе. Хотелось ликвидировать в подкате угрозу, но не получилось. Впрочем, нельзя сказать, что до перерыва мы были обречены, старались, однако свои полумоменты не использовали.

Появление «свежих» игроков во втором тайме пошло «Минаю» на пользу. Добавил уверенности и быстрый гол. Соперничество уже шло на встречных курсах. Были моменты, как у нас, так и у динамовцев, которым под занавес повезло больше.

Поклонники статистики часто пользуются таким термином: ожидаемые голы. Так вот «Минай» в весенней части сезона довольно часто создает остроту у чужих ворот, но реализация подводит. Не стал исключением и сегодняшний матч. Вот почему, чтобы рассчитывать на лучшую судьбу в следующих поединках следует срочно исправлять прицел. Потому что за ожидаемые голы три очка не присуждают. Поэтому и возвращаемся домой с неприятным осадком.

«Минай» занимает 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков. В 25-м туре закарпатцы будут принимать 22 апреля львовский «Рух».

Ранее главный тренер «Миная» Желько Любенович поделился впечатлениями от перенесенного матча с «Динамо».

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Дмитрий Немчанинов Украинская Премьер-лига инсайд чемпионат Украины по футболу Динамо - Минай Минай
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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