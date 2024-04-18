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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 08:26 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:30
1733
0

Анчелотти настиг Гвардиолу. Тренеры лидируют по успешности в Лиге чемпионов

Итальянец вновь вывел свою команду в полуфинал турнира

18 апреля 2024, 08:26 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:30
1733
0
Анчелотти настиг Гвардиолу. Тренеры лидируют по успешности в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти (слева)

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере мадридский «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти – 4:3 (основное время – 1:1).

Наставник «галактикос» Карло Анчелотти в 10-й раз в карьере вывел своих подопечных в 1/2 финала чемпионского евротурнира.

Итальянец сравнялся с Жузепом Гвардиолой из «Манчестер Сити» по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов. Они лидеры турнира по данному показателю.

8 раз свои команды в полуфинал Лиги чемпионов выводил Жозе Моуриньо и 7 раз – сэр Алекс Фергюсон.

Ранее Карло Анчелотти оценил матч «Реала» с «Манчестер Сити», в котором украинец Андрей Лунин отразил 2 пенальти в послематчевой серии.

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Карло Анчелотти Жузеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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