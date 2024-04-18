Анчелотти настиг Гвардиолу. Тренеры лидируют по успешности в Лиге чемпионов
Итальянец вновь вывел свою команду в полуфинал турнира
17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере мадридский «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти – 4:3 (основное время – 1:1).
Наставник «галактикос» Карло Анчелотти в 10-й раз в карьере вывел своих подопечных в 1/2 финала чемпионского евротурнира.
Итальянец сравнялся с Жузепом Гвардиолой из «Манчестер Сити» по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов. Они лидеры турнира по данному показателю.
8 раз свои команды в полуфинал Лиги чемпионов выводил Жозе Моуриньо и 7 раз – сэр Алекс Фергюсон.
Ранее Карло Анчелотти оценил матч «Реала» с «Манчестер Сити», в котором украинец Андрей Лунин отразил 2 пенальти в послематчевой серии.
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