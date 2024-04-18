Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Флорентино остался явно в восторге от игры Андрея в поединке Манчестер Сити – Реал
17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».
Как сообщает издание DefensaCentral, президент «Реала» Флорентино Перес спустился в раздевалку после игры и лично поздравил Лунина с великолепной игрой.
Кроме того, источник утверждает, что Перес в Манчестере настоял на продлении контракт Андрея с командой. Флорентино рассказал об этих планах близкому окружению.
Действующее соглашение украинца с королевским клубом рассчитано до лета 2025 года. Слухи о том, что руководство «Реала» хочет переподписать контракт с украинцем ходят уже давно.
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Та в подібних випадках лише проект контркту узгоджують місяцями. Так що стаття ні про що
Саме тому влітку Реалу і Пересу доведеться вирішувати на кого робити ставку. На Андрія, чи на Тібо? Я все ж схиляюсь до того, що ставка буде на бельгійця. Такі реалії Реалу. Саме тому перепідписати і продати на високій ціні в інший топ, який захоче мати основним такого голкіпера, - оптимальний варіант. А продавати Куртуа влітку - продавати на самій низькій ціні. Хоча, Реал може собі і таке дозволити, теоретично.