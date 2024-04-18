Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 08:35 |
16344
4

Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца

Флорентино остался явно в восторге от игры Андрея в поединке Манчестер Сити – Реал

18 апреля 2024, 08:35 |
16344
4
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Twitter. Андрей Лунин и Флорентино Перес

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Как сообщает издание DefensaCentral, президент «Реала» Флорентино Перес спустился в раздевалку после игры и лично поздравил Лунина с великолепной игрой.

Кроме того, источник утверждает, что Перес в Манчестере настоял на продлении контракт Андрея с командой. Флорентино рассказал об этих планах близкому окружению.

Действующее соглашение украинца с королевским клубом рассчитано до лета 2025 года. Слухи о том, что руководство «Реала» хочет переподписать контракт с украинцем ходят уже давно.

По теме:
КИММИХ: «Забить такой важный гол потрясающе. Но Арсенал мог пропустить еще»
Кейн оценил победу Баварии над Арсеналом, который сыграл без Зинченко
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Андрей Лунин Флорентино Перес продление контракта Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(96)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 18 апреля 2024, 07:10 0
Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Футбол | 18 апреля 2024, 07:15 1
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти

Карло прокомментировал победу «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Футбол | 18.04.2024, 00:51
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Футбол | 17.04.2024, 13:55
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Не Лунин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити – Реал Мадрид
Футбол | 18.04.2024, 01:29
Не Лунин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити – Реал Мадрид
Не Лунин. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Манчестер Сити – Реал Мадрид
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
от так прямо після фінального свистка і вирішив пролонгувати контракт)))))
Та в подібних випадках лише проект контркту узгоджують місяцями. Так що стаття ні про що
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ViAn
Я впевнений, що Лунін після цього сезону буде на піку кар'єрної ціни. Тільки за вчора він свій цінник підняв у двічи. Реал - королівський клуб, але тримати у складі Куртуа і Луніна, в його сьогодняшньому статусі, - дуже жирно. Бо Лунін не захоче гріти банку. Куртуа теж не грітиме, бо має статус, рівень, та й вік далеко не критичний, зп... 
Саме тому влітку Реалу і Пересу доведеться вирішувати на кого робити ставку. На Андрія, чи на Тібо? Я все ж схиляюсь до того, що ставка буде на бельгійця. Такі реалії Реалу. Саме тому перепідписати і продати на високій ціні в інший топ, який захоче мати основним такого голкіпера, - оптимальний варіант. А продавати Куртуа влітку - продавати на самій низькій ціні. Хоча, Реал може собі і таке дозволити, теоретично.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
17.04.2024, 06:30 15
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12
Футбол
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 15
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
16.04.2024, 09:00 1
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем