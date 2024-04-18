Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Как сообщает издание DefensaCentral, президент «Реала» Флорентино Перес спустился в раздевалку после игры и лично поздравил Лунина с великолепной игрой.

Кроме того, источник утверждает, что Перес в Манчестере настоял на продлении контракт Андрея с командой. Флорентино рассказал об этих планах близкому окружению.

Действующее соглашение украинца с королевским клубом рассчитано до лета 2025 года. Слухи о том, что руководство «Реала» хочет переподписать контракт с украинцем ходят уже давно.