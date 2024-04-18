«Лучший матч за Реал». В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити в ЛЧ

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

После поединка испанское издание Marca оценило выступление украинского вратаря Андрея Лунина, который стал одним из главных героев матча.

«Андрей Лунин провел свою лучшую игру в составе «Реала». Он выдержал бесконечную осаду «Манчестер Сити», игроки которого подали аж 18 угловых. «Манчестер Сити» атаковал целый матч, а Лунин играл как Тибо Куртуа. Жузеп Гвардиола ничего не смог с этим поделать. После этого матча украинец заслужил славу, отбив еще два пенальти в послематчевой серии», – написало издание Marca.