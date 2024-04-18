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  4. «Лучший матч за Реал». В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити в ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 10:01 |
3139
3

«Лучший матч за Реал». В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити в ЛЧ

Украинский вратарь помог команде выйти в полуфинал турнира

18 апреля 2024, 10:01 |
3139
3
«Лучший матч за Реал». В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

После поединка испанское издание Marca оценило выступление украинского вратаря Андрея Лунина, который стал одним из главных героев матча.

«Андрей Лунин провел свою лучшую игру в составе «Реала». Он выдержал бесконечную осаду «Манчестер Сити», игроки которого подали аж 18 угловых. «Манчестер Сити» атаковал целый матч, а Лунин играл как Тибо Куртуа. Жузеп Гвардиола ничего не смог с этим поделать. После этого матча украинец заслужил славу, отбив еще два пенальти в послематчевой серии», – написало издание Marca.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 3
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Лунін грав як Лунін, а Куртуа це Куртуа, недоречне і упередженне порівняння автора від видання Marca.
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+3
Serhii P.
"Лунін грав як Тібо Куртуа" - невдале порівняння. У Куртуа були як сильні матчі так і відверто провальні.
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+2
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