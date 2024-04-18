17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Украинец вначале парировал выстрел Бернарду Силвы, который ударил по центру, а затем прыгнул в левый угол и потянул удар Матео Ковачича.

Немецкий защитник «сливочных» Антонио Рюдигер перед ударом Матео показал пальцем Лунину, куда будет бить Матео. Антонио указал налево. Именно туда хорват и пробил.

ФОТО. Рюдигер показал Лунину в серии пенальти, куда будет бить Ковачич