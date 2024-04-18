Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Рюдигер показал Лунину в серии пенальти, куда будет бить Ковачич
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 01:57 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:06
1260
0

ФОТО. Рюдигер показал Лунину в серии пенальти, куда будет бить Ковачич

Андрей отбил не только удар Матео, но и Бернарду Силвы, и вывел Реал в 1/2 финала ЛЧ

18 апреля 2024, 01:57 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:06
1260
0
ФОТО. Рюдигер показал Лунину в серии пенальти, куда будет бить Ковачич
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Украинец вначале парировал выстрел Бернарду Силвы, который ударил по центру, а затем прыгнул в левый угол и потянул удар Матео Ковачича.

Немецкий защитник «сливочных» Антонио Рюдигер перед ударом Матео показал пальцем Лунину, куда будет бить Матео. Антонио указал налево. Именно туда хорват и пробил.

ФОТО. Рюдигер показал Лунину в серии пенальти, куда будет бить Ковачич

По теме:
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
Реал – про Лунина: «Что делать, если я не смогу перестать останавливаться?»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал серия пенальти фото Антонио Рюдигер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Футбол | 17 апреля 2024, 23:59 10
Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ

Мюнхенская команда уверенно в очередной раз прошла «канониров»

Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2024, 00:28 12
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ

Украинский вратарь совершил наибольшее количество сейвов в одном матче

Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Футбол | 18.04.2024, 01:40
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2024, 20:00
Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после победы в серии пенальти против Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 01:17
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после победы в серии пенальти против Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после победы в серии пенальти против Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В овертайме определен чемпион мира по хоккею среди женщин
В овертайме определен чемпион мира по хоккею среди женщин
16.04.2024, 07:57
Хоккей
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
Вели в две шайбы и проиграли. Сборная Украины уступила Латвии в овертайме
Вели в две шайбы и проиграли. Сборная Украины уступила Латвии в овертайме
16.04.2024, 20:57 1
Хоккей
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
16.04.2024, 11:50 12
Футбол
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
16.04.2024, 12:00 8
Футбол
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
16.04.2024, 10:16 5
Футбол
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем