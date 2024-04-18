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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:05
1428
0

Легендарный вратарь Реала расхвалил Лунина после матча с Ман Сити

Сантьяго Каньисарес высказался об украинском вратаре

18 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:05
1428
0
Легендарный вратарь Реала расхвалил Лунина после матча с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший вратарь сборной Испании и «Реала» Сантьяго Каньисарес, который в начале 00-х прославился выступлениями за «Валенсию», высказался о перформансе украинского вратаря «галактикос» Андрея Лунина в полуфинальном поединке с «Манчестер Сити» (1:3, пен 3:4).

«Андрея Лунина сегодня короновали. Он отлично провел поединок. Он провел матч жизни. Решающим стал пенальти, который он отразил от Бернарду Силвы. Он на уровне лучших вратарей Европы», – расхвалил Лунина Каньисарес.

Ранее Андрей Лунин поделился эмоциями после матча.

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Сантьяго Каньисарес Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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