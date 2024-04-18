Легендарный вратарь Реала расхвалил Лунина после матча с Ман Сити

Бывший вратарь сборной Испании и «Реала» Сантьяго Каньисарес, который в начале 00-х прославился выступлениями за «Валенсию», высказался о перформансе украинского вратаря «галактикос» Андрея Лунина в полуфинальном поединке с «Манчестер Сити» (1:3, пен 3:4).

«Андрея Лунина сегодня короновали. Он отлично провел поединок. Он провел матч жизни. Решающим стал пенальти, который он отразил от Бернарду Силвы. Он на уровне лучших вратарей Европы», – расхвалил Лунина Каньисарес.

Ранее Андрей Лунин поделился эмоциями после матча.