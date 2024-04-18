Репортер Реала Мадрид: «Лунин – герой»

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Репортер мадридского «Реала» Грэхэм Портер опубликовал финальный вердикт после этого поединка на официальном сайте УЕФА:

«Слава после мужества. «Лос-Бланкос» потребовалось очень глубоко изучить свои резервы характера, не говоря уже об их выносливости и атлетизме, чтобы справиться с «Сити» и добиться ничьей по окончанию 120-й минуты матча. Приближаясь к состязанию по пенальти, возможно, оно меньше походило на победу «Мадрида». Теперь они идут дальше, Лунин– герой», – написал Портер.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)