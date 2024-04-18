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  4. Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 01:50 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:07
2082
0

Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити

Тибо опубликовал короткий твит после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 01:50 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:07
2082
0
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

После завершения встречи бельгиец Тибо Куртуа, который защищает цвета «Реала», но не играет со старта сезона 2023/24 из-за травмы, опубликовал короткий твит, в котором расхвалил Лунина:

«Vamoooos!!! Великий Лунин 🔥🔥🔥», – написал Тибо.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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