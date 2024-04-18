Определен лучший игрок матча 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария – Арсенал

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал» [первый поединок – 2:2]. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел всю встречу на скамейке запасных.

После завершения матча технические наблюдатели УЕФА назвали Йозуа Киммиха лучшим игроком поединка:

«Он забил, но также очень хорошо владел мячом и был очень силен в защите. Он выбил Мартинелли из игры».

Статистический портал WhoScored поставил Киммиху наивысшую оценку среди всех игроков – 8.0.

Оценки WhoScored за матч Бавария – Арсенал – 1:0