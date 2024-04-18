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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 00:50 | Обновлено 18 апреля 2024, 01:37
1556
1

Определен лучший игрок матча 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария – Арсенал

Йозуа Киммих забил единственный гол в ответном поединке и вывел мюнхенцев в полуфинал

18 апреля 2024, 00:50 | Обновлено 18 апреля 2024, 01:37
1556
1
Определен лучший игрок матча 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал» [первый поединок – 2:2]. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел всю встречу на скамейке запасных.

После завершения матча технические наблюдатели УЕФА назвали Йозуа Киммиха лучшим игроком поединка:

«Он забил, но также очень хорошо владел мячом и был очень силен в защите. Он выбил Мартинелли из игры».

Статистический портал WhoScored поставил Киммиху наивысшую оценку среди всех игроков – 8.0.

Оценки WhoScored за матч Бавария – Арсенал – 1:0

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Йозуа Киммих лучший игрок Бавария Арсенал Лондон Бавария - Арсенал WhoScored оценки Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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luceorius
 ГНема питань, заслужив. А в другому півфіналі найкращий - однозначно Лунін.
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