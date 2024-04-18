Определен лучший игрок матча 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария – Арсенал
Йозуа Киммих забил единственный гол в ответном поединке и вывел мюнхенцев в полуфинал
17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал» [первый поединок – 2:2]. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел всю встречу на скамейке запасных.
После завершения матча технические наблюдатели УЕФА назвали Йозуа Киммиха лучшим игроком поединка:
«Он забил, но также очень хорошо владел мячом и был очень силен в защите. Он выбил Мартинелли из игры».
Статистический портал WhoScored поставил Киммиху наивысшую оценку среди всех игроков – 8.0.
Оценки WhoScored за матч Бавария – Арсенал – 1:0
April 17, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь совершил наибольшее количество сейвов в одном матче
Наставник киевлян не слишком доволен игрой с аутсайдером