Гвардиола не выпустил Холанда на овертайм матча Манчестер Сити – Реал
Хулиан Альварес заменил Эрлинга, в ответном матче 1/4 финала ЛЧ счет 1:1
17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3].
Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.
Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Голами отличились Родриго и Кевин де Брюйне.
Команды начали овертайм. Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд покинул поле. Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола выпустил Хулиана Альвареса.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и продолжает играть.
90. A change up front 🔄— Manchester City (@ManCity) April 17, 2024
1-1 ⚫️ #ManCity | #UCL pic.twitter.com/njwTz71S2v
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