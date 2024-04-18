Гвардиола не выпустил Холанда на овертайм матча Манчестер Сити – Реал

17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3].

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Голами отличились Родриго и Кевин де Брюйне.

Команды начали овертайм. Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд покинул поле. Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола выпустил Хулиана Альвареса.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и продолжает играть.