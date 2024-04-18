Невероятный матч! Ман Сити и Реал сыграют овертайм в 1/4 финала ЛЧ

В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

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В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

На 12-й минуте «королевский клуб» вышел вперед, забил Родриго, а на 76-й Де Брюйне сравнял счет. По результатам двух матчей у команд ничья и они сыграют два дополнительные тайма по 15 минут.