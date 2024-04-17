ВИДЕО. Лунин все-таки пропустил. Де Брюйне сравнял счет в суперматче
Бельгиец забил на 76-й минуте
В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.
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В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».
На 76-й минуте Кевин Де Брюйне сравнял счет в матче. Антонио Рюдигер выбил мяч прямо на ногу бельгийца, расстрелявшего Лунина с близкого расстояния.
ВИДЕО. Лунин все-таки пропустил. Де Брюйне сравнял счет в суперматче
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