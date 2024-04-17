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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 17 апреля 2024, 23:48
1396
0

ВИДЕО. Лунин все-таки пропустил. Де Брюйне сравнял счет в суперматче

Бельгиец забил на 76-й минуте

17 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 17 апреля 2024, 23:48
1396
0
ВИДЕО. Лунин все-таки пропустил. Де Брюйне сравнял счет в суперматче
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

На 76-й минуте Кевин Де Брюйне сравнял счет в матче. Антонио Рюдигер выбил мяч прямо на ногу бельгийца, расстрелявшего Лунина с близкого расстояния.

ВИДЕО. Лунин все-таки пропустил. Де Брюйне сравнял счет в суперматче

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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