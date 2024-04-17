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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 22:49 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:52
259
0

КАБАЕВ: «У Динамо много крайних полузащитников. Решили: сыграю в центре»

Вингер «Динамо» рассказал о победном матче с «Минаем» в УПЛ

17 апреля 2024, 22:49 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:52
259
0
КАБАЕВ: «У Динамо много крайних полузащитников. Решили: сыграю в центре»
УПЛ. Владислав Кабаев

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев после победы над «Минаем» (3:1) в 16-м туре УПЛ поделился мнением о психологическом состоянии команды и рассказал, что готов сыграть на той позиции, на которой нужно для тренера.

– «Динамо» победило, однако во втором тайме имело определенные проблемы, особенно после пропущенного мяча. Почему так вышло?

– Вопрос в психологии. Когда игра в первом тайме удается, много моментов ты не реализовал, ты выходишь на второй тайм и как бы ты ни хотел, это немного расслабляет тебя. Хотя мы с тренером обсуждали это, что нужно забивать, сколько есть возможностей.

Но такое преимущество расслабляет, и когда ты выходишь после перерыва и сразу пропускаешь – это бьет по психологии, были уже такие матчи. Ты начинаешь нервничать. У соперника один-два момента, и сразу опасность. Словом, тяжело давался второй тайм. Но ничего, главное – победа. За любую победу дают три очка, поэтому мы рады этой победе и шагаем дальше.

– Матч начинался со второй минуты, нетипичная история…

– На самом деле эта минута не создала существенной разницы. Но мне кажется, нам сыграло на руку то, что мы, во-первых, играли дома, во-вторых, погода была лучше, ведь тогда в Ужгороде шел снег, поле в худшем состоянии.

– Сегодня на трибунах было немного болельщиков по сравнению с предыдущими матчами. Это было ощутимо?

– Да. Но можно понять, почему болельщиков было мало, ведь сегодня всю ночь и день дождило. Мы благодарны болельщикам, которые приходят и поддерживают нас.

– Борьба за чемпионство продолжается?

- Ничего не изменилось. Мы двигаемся шаг за шагом. Следующая игра с «Полесьем» обещает быть очень интересной. Так что приглашаем болельщиков. Двигаемся вперед, у нас есть цель, к которой мы идем.

– Сегодня вы играли на позиции атакующего полузащитника. Далось ли вам это легко?

– Я уже играл на этой позиции и в «Заре» под руководством Скрипника, и на сборах Александр Шовковский меня наигрывал на этой позиции. У нас был с ним диалог на собрании, и я говорил, что готов там сыграть. В течение двух-трех последних недель я на этой позиции наигрывался, у нас было много крайних полузащитников. Вчера я сказал, что хочу попробовать. Моя замена после первого тайма была запланирована. Да, другие требования, но мне интересно себя пробовать на разных позициях. Если тренер меня увидел именно там – супер.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо Владислав Кабаев
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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