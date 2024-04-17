ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв в суперматче после удара де Брюйне
Андрей вышел в стартовом составе Реала на ответный поединок ЛЧ против Ман Сити
17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3].
Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе. Украинец в 15-й раз подряд попал в старт.
На 27-й минуте встреч бельгийский футболист «горожан» Кевин Де Брюйне нанес удар по воротам Лунина. Андрей успел среагировать и парировать выстрел.
❗️ ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв в суперматче после удара де Брюйне
На 35-й счет 1:0 в пользу «Реала». Единственный гол в начале матча оформил Родриго.
ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв в суперматче после удара Де Брюйне
Andry Lunin makes another great save to deny Kevin de Bruyne.🧤🇺🇦 pic.twitter.com/LkJH28xHjt— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) April 17, 2024
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