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  4. ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв в суперматче после удара де Брюйне
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 22:40 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:42
2184
6

ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв в суперматче после удара де Брюйне

Андрей вышел в стартовом составе Реала на ответный поединок ЛЧ против Ман Сити

17 апреля 2024, 22:40 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:42
2184
6
ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв в суперматче после удара де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3].

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встреча стартовала в 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе. Украинец в 15-й раз подряд попал в старт.

На 27-й минуте встреч бельгийский футболист «горожан» Кевин Де Брюйне нанес удар по воротам Лунина. Андрей успел среагировать и парировать выстрел.

❗️ ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв в суперматче после удара де Брюйне

На 35-й счет 1:0 в пользу «Реала». Единственный гол в начале матча оформил Родриго.

ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв в суперматче после удара Де Брюйне

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Посмотрите, где игроки Сити, уже летят на добивание на всех участках. Вот почему команды Гвардиолы побеждают, игрок не успел ударить, сокомандники как коршуны возле вратаря.
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+1
Первый Среди Равных
моя бабця би відбила такий мяч. Майже по центру йшов, нічого особливого.
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-5
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