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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:41
1191
0

ВИДЕО. Реал шокирует Ман Сити в начале матча! Родриго вывел гостей вперед

Бразилец забил на 12-й минуте

17 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:41
1191
0
ВИДЕО. Реал шокирует Ман Сити в начале матча! Родриго вывел гостей вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Уже на 12-й минуте вывел гостей вперед Родриго, сумевший со второй попытки переиграть Эдерсона, добив мяч в ворота.

ВИДЕО. Реал шокирует Ман Сити в начале матча! Родриго вывел гостей вперед

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Родриго Гоес
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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