Рафаэль НАДАЛЬ: «В моем случае жизнь указывает путь достаточно четко»

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в матче 1/16 финала грунтового турнира АТР 500 в Барселоне от Алекса де Минаура:

«Я играл на этом турнире так, будто это был мой последний турнир в Барселоне, хотя никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем. Жизнь показывает вам путь, и в моем случае жизнь указывает путь мне достаточно четко. Мои ощущения на корте хорошие, судя по тому, как я подошел, иногда я играл на достаточно правильном уровне. Главное, к сожалению, сейчас не выиграть, а выйти из турнира здоровым. Это достигнуто.

Важно было иметь возможность играть, и я играл. Я просто хочу выступать на турнирах, быть на корте – это отличная новость. На личном уровне мне было трудно быть здесь снова. Мы все понимали, что главным было сыграть здесь так, чтобы поставить во главу угла здоровье, не рискуя. Мне нужно подстроиться под соответствующий ритм, чтобы попытаться дать себе возможность продолжить прогресс в ближайшие недели.

Я иду с убеждением, что я шагнул вперед. Мне нужно оценивать то, что я чувствую, поэтому я буду играть в Мадриде в соответствии с этим фактором. Если мое тело отреагирует, и я хорошо подготовлюсь, я смогу сделать шаг вперед в Мадриде. Если мое тело способно постепенно воспринимать нагрузку, это должно помочь мне потребовать от него все большего, но я не знаю», – сказал Надаль.

Видеообзор матча Рафаэль Надаль – Алекс де Минаур