Бывшие нападающие национальной сборной Украины Евгений Селезнев и Артем Милевский встретились на Донбассе.

Артем и Евгений посетили позиции воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады в социальных сетях.

Во время встречи экс-футболисты пообщались с воинами, подписали флаг и осмотрели технику.

Селезнев также позвонил украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко, который также пообщался с военными и поблагодарил за защиту Украины.

Ранее Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой.

ВИДЕО. Селезнев и Милевский посетили украинских защитников на Донбассе