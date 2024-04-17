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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:05
976
0

ВИДЕО. Селезнев и Милевский посетили украинских защитников на Донбассе

Экс-игроки сборной Украины посетили позиции 79 ОДШБр

17 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:05
976
0
ВИДЕО. Селезнев и Милевский посетили украинских защитников на Донбассе
Instagram. Артем Милевский

Бывшие нападающие национальной сборной Украины Евгений Селезнев и Артем Милевский встретились на Донбассе.

Артем и Евгений посетили позиции воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады в социальных сетях.

Во время встречи экс-футболисты пообщались с воинами, подписали флаг и осмотрели технику.

Селезнев также позвонил украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко, который также пообщался с военными и поблагодарил за защиту Украины.

Ранее Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой.

ВИДЕО. Селезнев и Милевский посетили украинских защитников на Донбассе

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Евгений Селезнев Артем Милевский Андрей Шевченко фото российско-украинская война Александр Зинченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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