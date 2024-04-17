ВИДЕО. Селезнев и Милевский посетили украинских защитников на Донбассе
Экс-игроки сборной Украины посетили позиции 79 ОДШБр
Бывшие нападающие национальной сборной Украины Евгений Селезнев и Артем Милевский встретились на Донбассе.
Артем и Евгений посетили позиции воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады в социальных сетях.
Во время встречи экс-футболисты пообщались с воинами, подписали флаг и осмотрели технику.
Селезнев также позвонил украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко, который также пообщался с военными и поблагодарил за защиту Украины.
Ранее Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой.
ВИДЕО. Селезнев и Милевский посетили украинских защитников на Донбассе
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