Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. ФОТО. Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 13:20 |
2529
0

ФОТО. Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой

Президент УАФ восхищается мужеством украинских военных

18 марта 2024, 13:20 |
2529
0
ФОТО. Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой
UNITED24

Президент Украинской ассоциации футбола и амбассадор платформы UNITED24 Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ «Хартия» на купянско-лиманском направлении.

Легендарный украинский экс-футболист сделал совместную фотографию с военными, а также подписал флаг Украины и футболки национальной сборной.

«Нет ничего важнее, чем поддерживать наших военных. Восхищаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину!» – сказал Андрей.

ФОТО. Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола российско-украинская война фото
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