ФОТО. Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой
Президент УАФ восхищается мужеством украинских военных
Президент Украинской ассоциации футбола и амбассадор платформы UNITED24 Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ «Хартия» на купянско-лиманском направлении.
Легендарный украинский экс-футболист сделал совместную фотографию с военными, а также подписал флаг Украины и футболки национальной сборной.
«Нет ничего важнее, чем поддерживать наших военных. Восхищаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину!» – сказал Андрей.
ФОТО. Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой
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