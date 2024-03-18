Президент Украинской ассоциации футбола и амбассадор платформы UNITED24 Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ «Хартия» на купянско-лиманском направлении.

Легендарный украинский экс-футболист сделал совместную фотографию с военными, а также подписал флаг Украины и футболки национальной сборной.

«Нет ничего важнее, чем поддерживать наших военных. Восхищаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину!» – сказал Андрей.

ФОТО. Андрей Шевченко посетил бойцов на передовой