Ювентус проиграл Роналду в суде. Криштиану получит немалую сумму, но не всю

Звездный 39-летний португальский форвард Криштиану Роналду выиграл арбитражное дело против своего бывшего клуба «Ювентус».

Как сообщает La Gazzetta, 17 апреля Арбитражный суд постановил, что «бьянконери» теперь должны выплатить нападающему 9,7 млн евро + проценты.

Роналду начал судебную тяжбу с «Ювентусом» из-за задолженности по заработной плате на сумму 19,5 млн евро, возникшей в результате двух невыплат зарплаты во время пандемии COVID-19.

Однако арбитражный суд постановил, что звездный португалец и «Ювентус» разделяют ответственность, поэтому «бьянконери» выплатят только половину невыплаченной зарплаты.

Роналду покинул Турин в 2021 году после трехлетнего пребывания в клубе. За это время он забил 101 гол в 134 матчах.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» настроен купить Альберта Гудмундссона из «Дженоа».