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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 21:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:39
77
0

АРТЕТА: «Сделаем все возможное, чтобы взять все трофеи, за которые боремся»

Наставник «Арсенала» поделился мыслями о предстоящей игре ЛЧ с «Баварией»

17 апреля 2024, 21:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:39
77
0
АРТЕТА: «Сделаем все возможное, чтобы взять все трофеи, за которые боремся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о предстоящей игре ЛЧ:

«Вся подготовка была направлена на то, чтобы добраться до этой стадии. В среду у нас будет возможность воплотить в жизнь все то, к чему мы стремились последние 10 месяцев и в прошлом сезоне.

Мы можем выиграть, но можем и проиграть. Мы проделали невероятный путь и сделаем все возможное, чтобы взять все трофеи, за которые боремся»

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Арсенал Лондон Бавария Лига чемпионов Бавария - Арсенал Микель Артета пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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