АРТЕТА: «Сделаем все возможное, чтобы взять все трофеи, за которые боремся»

17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

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Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о предстоящей игре ЛЧ:

«Вся подготовка была направлена на то, чтобы добраться до этой стадии. В среду у нас будет возможность воплотить в жизнь все то, к чему мы стремились последние 10 месяцев и в прошлом сезоне.

Мы можем выиграть, но можем и проиграть. Мы проделали невероятный путь и сделаем все возможное, чтобы взять все трофеи, за которые боремся»