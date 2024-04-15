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Бавария
17.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Арсенал
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Лига чемпионов
15 апреля 2024, 09:07 | Обновлено 15 апреля 2024, 09:13
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0

Бавария – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля в 22:00 ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

15 апреля 2024, 09:07 | Обновлено 15 апреля 2024, 09:13
50
0
Бавария – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Неделей ранее в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2). Голы забили: у канониров – Букайо Сака, 12, Леандро Троссард, 76, а у мюнхенской команды – Серж Гнабри, 18, Гарри Кейн, 32 (пен). Правило выездного гола не действует.

Немецкая «Бавария» в 1/8 финала выбила из турнира итальянский «Лацио» (0:1 на выезде, 3:0 дома). Английский «Арсенал» в первом раунде плей-офф по пенальти прошел португальский «Порту» (на выезде 0:1, дома 1:0, пен. 4:2).

Бавария – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко смотреть онлайн Лига чемпионов Бавария - Арсенал
Источник Sport.ua
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