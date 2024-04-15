17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

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Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Неделей ранее в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2). Голы забили: у канониров – Букайо Сака, 12, Леандро Троссард, 76, а у мюнхенской команды – Серж Гнабри, 18, Гарри Кейн, 32 (пен). Правило выездного гола не действует.

Немецкая «Бавария» в 1/8 финала выбила из турнира итальянский «Лацио» (0:1 на выезде, 3:0 дома). Английский «Арсенал» в первом раунде плей-офф по пенальти прошел португальский «Порту» (на выезде 0:1, дома 1:0, пен. 4:2).

Бавария – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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