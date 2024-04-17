Реал сделал предложение турецкому клубу за голкипера в размере 10 млн евро

Мадридский футбольный клуб «Реал» хочет подписать 18-летнего турецкого голкипера Онуралпа Чевиккана из «Трабзонспора» (Турция).

Скауты королевского клуба внимательно следят за молодым голкипером и уже сделали предложение в размере 10 миллионов евро за игрока.

Об этом сообщает испанское издание AS со ссылкой на турецкие СМИ.

План Мадрида состоит в том, чтобы отправить вратаря в «Кастилью» (клубную академию). Возрождение резервной команды является приоритетом в разгар большого кризиса воспитанников «сливочных».

Этим летом «Трабзонспор» подписал Чевиккана за 700 тысяч евро, и молодой вратарь хорошо зарекомендовал себя в турецкой команде, хоть и имеет не так много игровой практики в силу юного возраста.