Реал сделал предложение турецкому клубу за голкипера в размере 10 млн евро
Руководство мадридской команды хочет подписать Онуралпа Чевиккана из Трабзонспора
Мадридский футбольный клуб «Реал» хочет подписать 18-летнего турецкого голкипера Онуралпа Чевиккана из «Трабзонспора» (Турция).
Скауты королевского клуба внимательно следят за молодым голкипером и уже сделали предложение в размере 10 миллионов евро за игрока.
Об этом сообщает испанское издание AS со ссылкой на турецкие СМИ.
План Мадрида состоит в том, чтобы отправить вратаря в «Кастилью» (клубную академию). Возрождение резервной команды является приоритетом в разгар большого кризиса воспитанников «сливочных».
Этим летом «Трабзонспор» подписал Чевиккана за 700 тысяч евро, и молодой вратарь хорошо зарекомендовал себя в турецкой команде, хоть и имеет не так много игровой практики в силу юного возраста.
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