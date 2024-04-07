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  4. Замена Лунину или Куртуа? Реал снова нацелился на юного голкипера из Турции
Испания
07 апреля 2024, 22:53 |
520
1

Замена Лунину или Куртуа? Реал снова нацелился на юного голкипера из Турции

Руководство королевского клуба хочет подписать 18-летнего Онуралпа Чевиккана

07 апреля 2024, 22:53 |
520
1
Замена Лунину или Куртуа? Реал снова нацелился на юного голкипера из Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Онуралп Чевиккан

Руководство мадридского клуба «Реал» хочет подписать в команду 18-летнего турецкого голкипер Онуралпа Чевиккана из «Трабзонспора» (Турция).

Об этом сообщает издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях про королевский клуб, со ссылкой на турецкие СМИ.

Несмотря на то, что к травмированному Тибо Куртуа у Флорентино Переса и его команды большое доверие, все же в «Реале» понимают, что бельгиец может не вернуться на прежний уровень. Украинский голкипер Андрей Лунин – надежда «сливочных» на следующий сезон. Но идея с подписанием Чевиккана в качестве запасного вратаря или в качестве конкурента украинцу в столичном клубе Испании расценивается как хорошая.

«Реал» уже следил за Онуралпом осенью 2023 года и собирался приобрести его в зимнее трансферное окно. Теперь потенциальный трансфер может состояться летом 2024 года.

В сезоне 2023/24 Чевиккан отыграл 7 матчей за команду «Трабзонспора U-19», в которых пропустил 7 голов и в двух поединках сохранил ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает юного вратаря в 700 тысяч евро. Его контракт с «бордово-синими» рассчитан до лета 2028 года.

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Источник DefensaCentral
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