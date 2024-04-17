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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 21:05 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:43
2274
1

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Манчестер Сити – Реал

Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву на стадионе «Этихад»

17 апреля 2024, 21:05 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:43
2274
1
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Манчестер Сити – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3].

Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Суперкомпьютер Opta предсказал итог поединка:

«Суперкомпьютер Opta дает «Сити» преимущество в этом поединке: хозяева выиграли 53,7% из 10 000 симуляций матча, проведенных перед началом игры.

Шансы Реала на победу за 90 минут составляют 23,1%, а в 23,2% сценариев поединок перейдет в дополнительное время.

Суперкомпьютер дает «Сити» 64,9% вероятности прохода в полуфинал, а Мадриду — 35,1%. Чемпионы являются явными фаворитами на сохранение своей короны в прогнозах на титул турнира (в 31,1% симуляций)».

Что касается букмекерских контор, то победа «Манчестер Сити» в основное время расценивается в 1.64, а на проход в полуфинал котировки составляют 1.38. У «Реала» цифры больше – 5.50 и 3.38 соответственно.

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Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол азарт котировки букмекеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Valentyn
так а де рахунок?
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