Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Манчестер Сити – Реал
Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву на стадионе «Этихад»
17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3].
Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Суперкомпьютер Opta предсказал итог поединка:
«Суперкомпьютер Opta дает «Сити» преимущество в этом поединке: хозяева выиграли 53,7% из 10 000 симуляций матча, проведенных перед началом игры.
Шансы Реала на победу за 90 минут составляют 23,1%, а в 23,2% сценариев поединок перейдет в дополнительное время.
Суперкомпьютер дает «Сити» 64,9% вероятности прохода в полуфинал, а Мадриду — 35,1%. Чемпионы являются явными фаворитами на сохранение своей короны в прогнозах на титул турнира (в 31,1% симуляций)».
Что касается букмекерских контор, то победа «Манчестер Сити» в основное время расценивается в 1.64, а на проход в полуфинал котировки составляют 1.38. У «Реала» цифры больше – 5.50 и 3.38 соответственно.
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