В Шахтере признались, готовы ли продать Судакова летом в топ-клуб

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что «горняки» готовы продать звездного полузащитника Георгия Судакова в европейский топ-клуб.

«В следующее трансферное окно у Георгия будет большой шанс перейти в топ-клуб. У нас были некоторые контакты с большими клубами, а некоторые не ведут с нами прямые переговоры, но внимательно следят за ним.

Летом Георгий обязательно перейдет в европейский топ-клуб. Когда я был 15 апреля на матче «Челси» против «Эвертона», многие спрашивали меня о нем», – признался Палкин.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет купить звезду «Шахтера» Георгия Судакова.