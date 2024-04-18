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  4. В Шахтере признались, готовы ли продать Судакова летом в топ-клуб
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 00:14 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:54
1967
2

В Шахтере признались, готовы ли продать Судакова летом в топ-клуб

Сергей Палкин высказался о будущем украинца

18 апреля 2024, 00:14 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:54
1967
2
В Шахтере признались, готовы ли продать Судакова летом в топ-клуб
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что «горняки» готовы продать звездного полузащитника Георгия Судакова в европейский топ-клуб.

«В следующее трансферное окно у Георгия будет большой шанс перейти в топ-клуб. У нас были некоторые контакты с большими клубами, а некоторые не ведут с нами прямые переговоры, но внимательно следят за ним.

Летом Георгий обязательно перейдет в европейский топ-клуб. Когда я был 15 апреля на матче «Челси» против «Эвертона», многие спрашивали меня о нем», – признался Палкин.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет купить звезду «Шахтера» Георгия Судакова.

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трансферы Сергей Палкин Шахтер Донецк трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитро Олійник Источник: Evening Standard
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Комментарии 2
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Виктор Войцеховский
Контакты были, но то-ли непрямо, то-ли непонятно как Напоминает вечное "Дай мильен"
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0
PUMA
"Создается впечатление, что они не уважают футбольные ценности и то, что происходит в Украине" . Фк Крыса больше всех уважают футбольные ценности! Ну а про то что происходит в Украине это вообще вверх лицемерства,вы же звали узкий мир. А,теперь такие... Фу,аж тошнит,клуб гниль 
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0
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