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  4. Палкин расхвалил Мудрика и обвинил Челси в неумении использовать Михаила
Англия
17 апреля 2024, 20:32 |
885
5

Палкин расхвалил Мудрика и обвинил Челси в неумении использовать Михаила

Генеральный директор «Шахтера» считает, что украинский вингер будет играть на топовом уровне

17 апреля 2024, 20:32 |
885
5
Палкин расхвалил Мудрика и обвинил Челси в неумении использовать Михаила
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Генеральный директор донецкого клуба «Шахтер» Сергей Палкин расхвалил 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и заявил, что в «Челси» пока что так и не научились использовать сильные стороны футболиста:

«Мудрик – европейский топ-игрок, уникальный футболист. Я считаю, что тренеры должны научиться использовать Михаила, как и его одноклубники должны знать как играть с ним. Когда я наблюдаю за Челси, то вижу, что почти все атаки идут с правого фланга, а не слева.

В нашем клубе мы осознали его сильные стороны и призвали наших игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров и того, как они к нему относятся и обучают. Он еще молодой.

Им нужен личный контакт с ним, чтобы показать ему его слабые стороны и поддержать его сильные стороны. Он будет выступать на самом высоком уровне европейского футбола», – рассказал Палкин для Standard.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Именно из состава «горняков» Мудрик перебрался к «пенсионерам» зимой 2023 года.

Также Палкин рассказал о трансферной ситуации вокруг полузащитника Георгия Судакова.

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Сергей Палкин Михаил Мудрик Челси Шахтер Донецк
Даниил Агарков Источник: Standard Sport
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Комментарии 5
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LexХХХ
Я ніколи не був хейтером Михайла, скоріше навпаки, але, може Михайлу треба було б підлаштовуватися під стиль гри тренера... Хоча Почетіно не здається мені топ-тренером, але ж він відповідає за результат. А то буде як з Конопляною, в того теж всі тренери були ніякі.
Ответить
+3
Martin Riggs
Палкін дуже вміло використав Мудрика, це точно 
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+2
vovei
Мда,уж.
Ответить
+2
Harun Bakircioğlu
Шахтер тоже не умел использовать Мудрика. Такого топового игрока отправлял в аренду.
Ответить
+2
PUMA
«Мудрик – европейский топ-игрок, уникальный футболист Сегодня от Фанькиного кота я уже слышал,что шахтёр великий европейский клуб. Кот, ты случайно не Палкин?
Ответить
-1
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