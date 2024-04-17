Палкин расхвалил Мудрика и обвинил Челси в неумении использовать Михаила
Генеральный директор «Шахтера» считает, что украинский вингер будет играть на топовом уровне
Генеральный директор донецкого клуба «Шахтер» Сергей Палкин расхвалил 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и заявил, что в «Челси» пока что так и не научились использовать сильные стороны футболиста:
«Мудрик – европейский топ-игрок, уникальный футболист. Я считаю, что тренеры должны научиться использовать Михаила, как и его одноклубники должны знать как играть с ним. Когда я наблюдаю за Челси, то вижу, что почти все атаки идут с правого фланга, а не слева.
В нашем клубе мы осознали его сильные стороны и призвали наших игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров и того, как они к нему относятся и обучают. Он еще молодой.
Им нужен личный контакт с ним, чтобы показать ему его слабые стороны и поддержать его сильные стороны. Он будет выступать на самом высоком уровне европейского футбола», – рассказал Палкин для Standard.
В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Именно из состава «горняков» Мудрик перебрался к «пенсионерам» зимой 2023 года.
Также Палкин рассказал о трансферной ситуации вокруг полузащитника Георгия Судакова.
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