В Шахтере признались, за какую сумму были готовы продать Судакова зимой

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о трансферной ситуации вокруг полузащитника Георгия Судакова.

«Мы могли продать Судакова зимой в «Наполи». Однако итальянцы сделали предложение в размере 40 миллионов евро, мы были готовы отпустить его за 50 миллионов + бонусы, однако «Наполи» упустил эту возможность. Сейчас Судаков стоит больше, им интересуется много топ-клубов, наибольший интерес со стороны АПЛ, они знают цену.

Я считаю, что Судаков станет одним из лучших полузащитников Европы и мира. Мы не хотим, чтобы другие клубы искали скидки на наших игроков, потому что мы в состоянии войны. Мудрик пример, мы сильны», – заявил Палкин.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.