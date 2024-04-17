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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 13:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 13:35
1531
7

В Шахтере признались, за какую сумму были готовы продать Судакова зимой

«Горняки» имели предложение от «Наполи»

17 апреля 2024, 13:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 13:35
1531
7
В Шахтере признались, за какую сумму были готовы продать Судакова зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о трансферной ситуации вокруг полузащитника Георгия Судакова.

«Мы могли продать Судакова зимой в «Наполи». Однако итальянцы сделали предложение в размере 40 миллионов евро, мы были готовы отпустить его за 50 миллионов + бонусы, однако «Наполи» упустил эту возможность. Сейчас Судаков стоит больше, им интересуется много топ-клубов, наибольший интерес со стороны АПЛ, они знают цену.

Я считаю, что Судаков станет одним из лучших полузащитников Европы и мира. Мы не хотим, чтобы другие клубы искали скидки на наших игроков, потому что мы в состоянии войны. Мудрик пример, мы сильны», – заявил Палкин.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.

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Дмитро Олійник Источник: Evening Standard
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Комментарии 7
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LexХХХ
Дуже талановитий гравець. Однак, якщо він себе не дуже добре проявить на Євро, то він не коштуватиме і тих 40 млн.
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+3
apepa
Все игроки шахтера не стоят и горсти бобов. Доказано Мудриком. Это кстати и палкин уже подтвердил..
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+1
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Keen Vision
Запити Шахтаря не завжди відповідають реаліям ринку. Той же Матвієнко, який у 27 років залишається у Шахтарі, яскравий тому приклад. Подібна доля може і Судакова спіткати.
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0
Игорек
А Матвієнко за 20 лямів чому ніхто не купляє
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0
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AK.228
Наполи - лайно
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0
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