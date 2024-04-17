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  4. Пропустит следующий матч? Известны новые детали о травме Цыганкова
Испания
17 апреля 2024, 20:23 |
1216
0

Пропустит следующий матч? Известны новые детали о травме Цыганкова

Виктор пропустил последнюю тренировку

17 апреля 2024, 20:23 |
1216
0
Пропустит следующий матч? Известны новые детали о травме Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Кадис».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Украинский хавбек Виктор Цыганков, пропустивший последний матч Ла Лиги против «Атлетико», остается под вопросом на следующую игру.

У Виктора повреждение икроножной мышцы и он дальше испытывает дискомфорт. Украинец сегодня пропустил тренировку команды.

Ранее врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова.

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травма Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Кадис
Дмитро Олійник Источник: Comuniate
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