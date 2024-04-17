Пропустит следующий матч? Известны новые детали о травме Цыганкова
Виктор пропустил последнюю тренировку
В субботу, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Кадис».
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Украинский хавбек Виктор Цыганков, пропустивший последний матч Ла Лиги против «Атлетико», остается под вопросом на следующую игру.
У Виктора повреждение икроножной мышцы и он дальше испытывает дискомфорт. Украинец сегодня пропустил тренировку команды.
Ранее врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова.
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