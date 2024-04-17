Пропустит следующий матч? Известны новые детали о травме Цыганкова

В субботу, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Кадис».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Украинский хавбек Виктор Цыганков, пропустивший последний матч Ла Лиги против «Атлетико», остается под вопросом на следующую игру.

У Виктора повреждение икроножной мышцы и он дальше испытывает дискомфорт. Украинец сегодня пропустил тренировку команды.

Ранее врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова.