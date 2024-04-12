Врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова. Сезон окончен?
Дмитрий Бабелюк считает, что Виктор может пропустить 6-8 недель
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал новую травму украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, из-за которой 26-летний футболист пропустит матч против «Атлетико» Мадрид:
«Ну что ж, не прошло и месяца после форсированного восстановления Виктора от травмы связки колена, как последствия не заставили себя долго ждать. Как я отмечал ранее, не таким опасным было само форсирование, как то, что Виктор сразу начал играть по 80-90 минут за сборную и клуб. Такая тактика подвергает организм значительным нагрузкам после длительной паузы, что значительно повышает риск получения какой-либо травмы.
Пока неизвестно насколько серьезной является травма. Есть надежда, что это всего лишь перегруженная мышца и там нет структурных нарушений, а значит Виктор сможет сыграть уже через несколько дней. Зато, если травма икроножной мышцы таки подтвердится, то речь пойдет о минимум 6-8 неделях восстановления, а значит вылет до конца сезона».
В этой кампании Виктор Цыганков 24 матча в Ла Лиге, отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
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