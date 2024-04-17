Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Рад, что меня связывают с Ливерпулем»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о том, что «Ливерпуль» рассматривает его на пост нового главного тренера команды после ухода Юргена Клоппа:

«Конечно, я рад, что меня связывают с «Ливерпулем» в качестве замены Клоппа. Но сосредоточен на матче. Нельзя отвлекаться на такую информацию или историю. Надо сконцентрироваться на ближайших матчах».

Напомним, в первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Аталанта» на «Энфилде» разгромила «Ливерпуль» 3:0. Ответный матч состоится завтра, 18 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.