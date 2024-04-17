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  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Рад, что меня связывают с Ливерпулем»
Италия
17 апреля 2024, 20:02 |
115
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Рад, что меня связывают с Ливерпулем»

Тренер «Аталанты» прокомментировал слухи

17 апреля 2024, 20:02 |
115
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Рад, что меня связывают с Ливерпулем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о том, что «Ливерпуль» рассматривает его на пост нового главного тренера команды после ухода Юргена Клоппа:

«Конечно, я рад, что меня связывают с «Ливерпулем» в качестве замены Клоппа. Но сосредоточен на матче. Нельзя отвлекаться на такую информацию или историю. Надо сконцентрироваться на ближайших матчах».

Напомним, в первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Аталанта» на «Энфилде» разгромила «Ливерпуль» 3:0. Ответный матч состоится завтра, 18 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Ливерпуль Юрген Клопп Лига Европы Аталанта - Ливерпуль
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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