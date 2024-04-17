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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 19:54 |
801
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Приличная сумма. Стало известно, какой бюджет у Руха

Игорь Дедишин рассказал о финансовом положении во львовском клубе

17 апреля 2024, 19:54 |
801
1
Приличная сумма. Стало известно, какой бюджет у Руха

Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин высказался о финансовом положении команды.

«Моя основная задача – сделать так, чтобы финансово команда не зависела от владельца. Сейчас у команды много источников доходности, которые покрывают расходную часть бюджета. Сейчас бюджет клуба составляет 6 – 6,5 миллиона долларов и около четырех миллионов клуб зарабатывает.

Как мы зарабатываем? У нас есть объекты коммерческой недвижимости и спортивной инфраструктуры. Мы также занимаемся ивент-менеджментом. Также у нас целый год проходят разные футбольные события и турниры, на которые приезжают разные команды», – отметил Дедышин.

Ранее гендиректор клуба рассказал, что «Рух» планирует построить новый стадион.

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Рух Львов бюджет финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Дедышин
Дмитро Олійник Источник: KDK
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AK.228
Цигарки у вас є…. Контрабандні … дибіли
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