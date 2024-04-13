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  4. Игорь ДЕДЫШИН: «Рух намерен построить собственный стадион»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 14:53 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:05
257
0

Игорь ДЕДЫШИН: «Рух намерен построить собственный стадион»

Гендиректор клуба рассказал, что вместимость арены будет составлять 5–7 тысяч

13 апреля 2024, 14:53 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:05
257
0
Игорь ДЕДЫШИН: «Рух намерен построить собственный стадион»
KDK. Игорь Дедышин

Генеральный директор «Рух» Игорь Дедышин заявил, что львовский клуб намерен построить свой стадион:

Да, мы собираемся строить стадион. Хотим до 5 тысяч, возможно, 7 тысяч зрителей дотянем.

Мы перестроим стадион имени Богдана Маркевича в Винниках, мы производим реорганизацию.

Станем ли снова «Рух» Винники? Винники – это Львов, сейчас прошла админреформа. Так же как Рясное – Львов, Сихов – Львов и так далее».

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Игорь Дедышин Рух Львов строительство стадиона
Источник KDK
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