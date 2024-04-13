Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 14:53 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:05
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Игорь ДЕДЫШИН: «Рух намерен построить собственный стадион»
Гендиректор клуба рассказал, что вместимость арены будет составлять 5–7 тысяч
13 апреля 2024, 14:53 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:05
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Генеральный директор «Рух» Игорь Дедышин заявил, что львовский клуб намерен построить свой стадион:
Да, мы собираемся строить стадион. Хотим до 5 тысяч, возможно, 7 тысяч зрителей дотянем.
Мы перестроим стадион имени Богдана Маркевича в Винниках, мы производим реорганизацию.
Станем ли снова «Рух» Винники? Винники – это Львов, сейчас прошла админреформа. Так же как Рясное – Львов, Сихов – Львов и так далее».
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