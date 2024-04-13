Игорь ДЕДЫШИН: «Рух намерен построить собственный стадион»

Генеральный директор «Рух» Игорь Дедышин заявил, что львовский клуб намерен построить свой стадион:

Да, мы собираемся строить стадион. Хотим до 5 тысяч, возможно, 7 тысяч зрителей дотянем.

Мы перестроим стадион имени Богдана Маркевича в Винниках, мы производим реорганизацию.

Станем ли снова «Рух» Винники? Винники – это Львов, сейчас прошла админреформа. Так же как Рясное – Львов, Сихов – Львов и так далее».