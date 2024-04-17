Испания17 апреля 2024, 19:46 |
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Конкурент Довбика по бомбардирской гонке Ла Лиги выбыл на месяц
Анте Будимир сломал три ребра
17 апреля 2024, 19:46 |
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Форвард «Осасуны» Анте Будимир сломал три ребра в матче Ла Лиги против «Валенсии» (поражение 0:1). По прогнозам врачей, 32-летний хорват пропустит как минимум месяц. Через неделю он пройдет еще одно обследование.
Напомним, на последних минутах матча против «Валенсии» Будимир крайне неудачно исполнил пенальти, потеряв возможность сравнять счет.
Будимир с 16 голами в активе является одним из главных конкурентов форварда «Жироны» Артема Довбика в гонке за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. На счету форварда сборной Украины 17 голов.
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