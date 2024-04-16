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  4. ВИДЕО. Конкурент Довбика исполнил худший пенальти в сезоне
Испания
16 апреля 2024, 17:10 |
1345
1

ВИДЕО. Конкурент Довбика исполнил худший пенальти в сезоне

Будимир не забил 17-й гол в сезоне

16 апреля 2024, 17:10 |
1345
1
ВИДЕО. Конкурент Довбика исполнил худший пенальти в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир

Форвард «Осасуны» Анте Будимир в матче чемпионата Испании против «Валенсии» при счете 0:1 в пользу соперника в конце встречи не реализовал пенальти.

Игрок крайне неудачно выполнил пенальти и не только не сравнял счет, но и упустил шанс догнать Артема Довбика.

Украинский форвард «Жироны» остается лидером Ла Лиги в гонке бомбардиров с 17 голами, у Будимира, как и у звездного хавбека «Реала» Джуда Беллингема, осталось 16 точных ударов.

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Осасуна Анте Будимир чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик
Источник Sport.ua
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