Испания16 апреля 2024, 17:10 |
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ВИДЕО. Конкурент Довбика исполнил худший пенальти в сезоне
Будимир не забил 17-й гол в сезоне
16 апреля 2024, 17:10 |
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Форвард «Осасуны» Анте Будимир в матче чемпионата Испании против «Валенсии» при счете 0:1 в пользу соперника в конце встречи не реализовал пенальти.
Игрок крайне неудачно выполнил пенальти и не только не сравнял счет, но и упустил шанс догнать Артема Довбика.
Украинский форвард «Жироны» остается лидером Ла Лиги в гонке бомбардиров с 17 голами, у Будимира, как и у звездного хавбека «Реала» Джуда Беллингема, осталось 16 точных ударов.
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