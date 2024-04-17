Романо рассказал, планирует ли Арсенал продлевать контракт с Зинченко
Лондонцы пока не начинали переговоры с украинцем
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, планирует ли «Арсенал» летом покупать нового левого защитника и будет ли продлевать контракт с Александром Зинченко, который действует до 30 июня 2026 года.
«Арсенал» действительно рассматривает возможность трансфера левого защитника в летнее трансферное окно, для них это реальная возможность. Однако пока конкретных имен нет, клубу предстоит еще много встреч, чтобы обсудить планы на лето.
Контракт Александра Зинченко? Действительно были разговоры о продлении соглашения, но пока клуб с ним ничего не обсуждал, ведь все сосредоточены на концовке сезона», – рассказал Романо.
Ранее наставник «Арсенала» Микель Артета расхвалил Зинченко накануне матча с «Баварией».
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