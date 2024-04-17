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  4. Романо рассказал, планирует ли Арсенал продлевать контракт с Зинченко
Англия
17 апреля 2024, 19:34 |
1400
0

Романо рассказал, планирует ли Арсенал продлевать контракт с Зинченко

Лондонцы пока не начинали переговоры с украинцем

17 апреля 2024, 19:34 |
1400
0
Романо рассказал, планирует ли Арсенал продлевать контракт с Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, планирует ли «Арсенал» летом покупать нового левого защитника и будет ли продлевать контракт с Александром Зинченко, который действует до 30 июня 2026 года.

«Арсенал» действительно рассматривает возможность трансфера левого защитника в летнее трансферное окно, для них это реальная возможность. Однако пока конкретных имен нет, клубу предстоит еще много встреч, чтобы обсудить планы на лето.

Контракт Александра Зинченко? Действительно были разговоры о продлении соглашения, но пока клуб с ним ничего не обсуждал, ведь все сосредоточены на концовке сезона», – рассказал Романо.

Ранее наставник «Арсенала» Микель Артета расхвалил Зинченко накануне матча с «Баварией».

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Фабрицио Романо Арсенал Лондон продление контракта Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Caughtoffside
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