Романо рассказал, планирует ли Арсенал продлевать контракт с Зинченко

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, планирует ли «Арсенал» летом покупать нового левого защитника и будет ли продлевать контракт с Александром Зинченко, который действует до 30 июня 2026 года.

«Арсенал» действительно рассматривает возможность трансфера левого защитника в летнее трансферное окно, для них это реальная возможность. Однако пока конкретных имен нет, клубу предстоит еще много встреч, чтобы обсудить планы на лето.

Контракт Александра Зинченко? Действительно были разговоры о продлении соглашения, но пока клуб с ним ничего не обсуждал, ведь все сосредоточены на концовке сезона», – рассказал Романо.

Ранее наставник «Арсенала» Микель Артета расхвалил Зинченко накануне матча с «Баварией».