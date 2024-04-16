Артета расхвалил Зинченко накануне матча с Баварией. Что сказал тренер?
Поединок состоится 17 апреля в 22:00
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон встретятся 17 апреля в 22:00. Второй матч пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене».
Накануне матча главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об украинском защитнике «Арсенала» Александре Зинченко.
«Я люблю Александра Зинченко, это человек с разными качествами, у него невероятное мужество. Я уверен, что с ним наша команда будет играть лучше», – сказал Артета.
В первом матче между «Арсеналом» и «Баварией» была зафиксирована ничья – 2:2.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дэвид Симэн раскритиковал украинского защитника
Филипп Йоргенсен может перейти в «королевский клуб»