Артета расхвалил Зинченко накануне матча с Баварией. Что сказал тренер?

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон встретятся 17 апреля в 22:00. Второй матч пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене».

Накануне матча главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об украинском защитнике «Арсенала» Александре Зинченко.

«Я люблю Александра Зинченко, это человек с разными качествами, у него невероятное мужество. Я уверен, что с ним наша команда будет играть лучше», – сказал Артета.

В первом матче между «Арсеналом» и «Баварией» была зафиксирована ничья – 2:2.