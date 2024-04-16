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  4. Артета расхвалил Зинченко накануне матча с Баварией. Что сказал тренер?
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 23:04 |
1316
0

Артета расхвалил Зинченко накануне матча с Баварией. Что сказал тренер?

Поединок состоится 17 апреля в 22:00

16 апреля 2024, 23:04 |
1316
0
Артета расхвалил Зинченко накануне матча с Баварией. Что сказал тренер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон встретятся 17 апреля в 22:00. Второй матч пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене».

Накануне матча главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об украинском защитнике «Арсенала» Александре Зинченко.

«Я люблю Александра Зинченко, это человек с разными качествами, у него невероятное мужество. Я уверен, что с ним наша команда будет играть лучше», – сказал Артета.

В первом матче между «Арсеналом» и «Баварией» была зафиксирована ничья – 2:2.

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Микель Артета Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал - Бавария
Дмитро Олійник Источник: BBC
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