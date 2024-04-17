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  4. Назар ВОЛОШИН: «Мы знали, что способны дожать Минай»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 19:30 |
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Назар ВОЛОШИН: «Мы знали, что способны дожать Минай»

Хавбек «Динамо» – о победе над «Минаем»

17 апреля 2024, 19:30 |
250
0
Назар ВОЛОШИН: «Мы знали, что способны дожать Минай»
ФК Динамо. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин поделился впечатлениями от матча 16-го тура УПЛ против «Миная» (победа 3:1):

– Хорошо, что удалось победить, важные три очка для нас. Однако легко не было, соперник сыграл очень хорошо.

– Быстрый гол сказался на дальнейшем ходе событий на поле?
– Да, конечно, быстрый мяч очень помогает.

– «Минай» находится на последней строчке в таблице. Это не расхолаживало вас?
– Нет. Для нас важна каждая игра, нужно побеждать в каждой, независимо от соперника.

– Первый тайм складывался довольно спокойно для «Динамо». Ожидали, что после перерыва соперник активизируется?
– Но всегда нужно быть готовыми к такому и не опускать руки даже в случае пропущенного мяча.

– У соперников было несколько моментов, когда от пропущенного мяча нашу команду спасал Бущан. В такие моменты не закрадывались сомнения относительно достижения положительного результата?
– Да нет, мы знали, что способны дожать соперника. Подобные моменты, порой неожиданные, бывают, но мы верили в свои силы.

– Скользкий счет добавлял эмоций, нервозности?
– В принципе, у нас всегда максимальный настрой, поэтому минимальное преимущество не влияло на него.

– Расскажи о своем голе – он фактически снял вопрос о победителе...
– Дубинчак очень хорошо прострелил, а я замкнул дальнюю штангу. Давно не забивал, поэтому очень счастлив.

– Можно ли сказать, что «Динамо» второй тайм провело хуже первого?
– Да нет, просто сопернику нечего терять было, пошли активнее вперед. Но хорошо, что удалось довести игру до победы.

– Следующая игра против «Полесья» уже в воскресенье. Хватит времени для восстановления?
– Да, конечно, будем тщательно готовиться к матчу. К сожалению, я его пропущу из-за дисквалификации, поэтому буду поддерживать ребят со стороны.

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Назар Волошин Динамо Киев Минай Минай - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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