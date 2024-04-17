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  4. Новый тренера для Малиновского. Дженоа нашла замену Джилардино
Италия
17 апреля 2024, 18:45 |
576
0

Новый тренера для Малиновского. Дженоа нашла замену Джилардино

Команду может возглавить Фабио Гроссо

17 апреля 2024, 18:45 |
576
0
Новый тренера для Малиновского. Дженоа нашла замену Джилардино
ФК Лион. Фабио Гроссо

Новым главным тренером «Дженоа» может стать Фабио Гроссо. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

Сейчас «Дженоа» возглавляет другой чемпион мира 2006 года – Альберто Джилардино. Однако им интересуется ряд клубов, включая «Фиорентину», «Торино» и «Монцу».

Приоритетом «Дженоа» является сохранение Джилардино, однако переговоры по поводу продления контракта пока что не увенчались успехом. Гроссо – приоритетная кандидатура на замену Джилардино.

В феврале Гроссо называли претендентом на пост главного тренера «Сассуоло».

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Дженоа Фабио Гроссо Альберто Джилардино Фиорентина Торино Монца
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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