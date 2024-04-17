Новый тренера для Малиновского. Дженоа нашла замену Джилардино

Новым главным тренером «Дженоа» может стать Фабио Гроссо. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

Сейчас «Дженоа» возглавляет другой чемпион мира 2006 года – Альберто Джилардино. Однако им интересуется ряд клубов, включая «Фиорентину», «Торино» и «Монцу».

Приоритетом «Дженоа» является сохранение Джилардино, однако переговоры по поводу продления контракта пока что не увенчались успехом. Гроссо – приоритетная кандидатура на замену Джилардино.

В феврале Гроссо называли претендентом на пост главного тренера «Сассуоло».