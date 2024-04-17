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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 17:19 |
310
0

Александрия – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют перенесенный матч 15-го тура УПЛ

17 апреля 2024, 17:19 |
310
0
Александрия – Оболонь. Стали известны стартовые составы
ФК Оболонь

Сегодня, 17 апреля «Александрия» в перенесенном матче 15-го тура УПД на стадионе «Ника» примет столичную «Оболонь». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Ермаков, Логинов, Мартынюк, Кампос, Калюжный, Копина, Михайленко Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Черненко, Мороз, Груша, Тарануха, Вишневский

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Александрия Оболонь Киев Александрия - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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