Украина. Премьер лига17 апреля 2024, 17:19 |
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Александрия – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют перенесенный матч 15-го тура УПЛ
17 апреля 2024, 17:19 |
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Сегодня, 17 апреля «Александрия» в перенесенном матче 15-го тура УПД на стадионе «Ника» примет столичную «Оболонь». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Александрия»: Ермаков, Логинов, Мартынюк, Кампос, Калюжный, Копина, Михайленко Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский
«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Черненко, Мороз, Груша, Тарануха, Вишневский
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