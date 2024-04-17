Илкай ГЮНДОГАН: «Мы контролировали игру до красной карточки»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (поражение 1:4 в домашнем ответном матче):

«Это – Лига чемпионов. Независимо от соперника, на таком уровне невозможно вернуться в игру, если одного из твоих игроков удаляют. Мы очень разочарованы. Мы чувствовали, что контролировали игру до красной карточки. Если это фол Араухо, то это - красная карточка. Без вопросов.

Я очень разочарован. Мы были в хорошей позиции. Не только из-за первого матча, но и из-за того, что мы забили первыми сегодня. Все было в наших руках, но мы позволили этому собственному успеху ускользнуть из наших рук самым простым способом. Мы отдали победу «ПСЖ». Это больше всего разочаровывает».