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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Мы контролировали игру до красной карточки»
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 16:42 |
177
0

Илкай ГЮНДОГАН: «Мы контролировали игру до красной карточки»

Хавбек «Барселоны» – о поражении от «ПСЖ»

17 апреля 2024, 16:42 |
177
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Мы контролировали игру до красной карточки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (поражение 1:4 в домашнем ответном матче):

«Это – Лига чемпионов. Независимо от соперника, на таком уровне невозможно вернуться в игру, если одного из твоих игроков удаляют. Мы очень разочарованы. Мы чувствовали, что контролировали игру до красной карточки. Если это фол Араухо, то это - красная карточка. Без вопросов.

Я очень разочарован. Мы были в хорошей позиции. Не только из-за первого матча, но и из-за того, что мы забили первыми сегодня. Все было в наших руках, но мы позволили этому собственному успеху ускользнуть из наших рук самым простым способом. Мы отдали победу «ПСЖ». Это больше всего разочаровывает».

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Илкай Гюндоган Барселона Барселона - ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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