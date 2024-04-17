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ITF
17 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 17 апреля 2024, 16:31
43
0

Фридзам не смогла доиграть матч против Соболевой на турнире в Словении

Анастасия выиграла 11-й матч подряд

17 апреля 2024, 16:28 | Обновлено 17 апреля 2024, 16:31
43
0
Фридзам не смогла доиграть матч против Соболевой на турнире в Словении
ITF. Анастасия Соболева

17 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения).

В матче 1-го раунда основы украинка добыла победу над Анной-Леной Фридзам (№189 WTA). Пятая сеяная немка снялась во втором сете.

Копер. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:0, 2:1 (отказ)

Отметим, что Соболева получила на этот турнир специальный допуск (special exempt). Ранее она выиграла два турнира ITF W35 в Италии. Выигрышная серия украинки теперь составляет 11 матчей.

В следующем раунде Анастасия сразится против Герганы Топаловой (№242 WTA) или Юстины Микульските (№227 WTA).

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Анна-Лена Фридзам Анастасия Соболева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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