Фридзам не смогла доиграть матч против Соболевой на турнире в Словении

17 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения).

В матче 1-го раунда основы украинка добыла победу над Анной-Леной Фридзам (№189 WTA). Пятая сеяная немка снялась во втором сете.

Копер. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:0, 2:1 (отказ)

Отметим, что Соболева получила на этот турнир специальный допуск (special exempt). Ранее она выиграла два турнира ITF W35 в Италии. Выигрышная серия украинки теперь составляет 11 матчей.

В следующем раунде Анастасия сразится против Герганы Топаловой (№242 WTA) или Юстины Микульските (№227 WTA).