Фридзам не смогла доиграть матч против Соболевой на турнире в Словении
Анастасия выиграла 11-й матч подряд
17 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения).
В матче 1-го раунда основы украинка добыла победу над Анной-Леной Фридзам (№189 WTA). Пятая сеяная немка снялась во втором сете.
Копер. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:0, 2:1 (отказ)
Отметим, что Соболева получила на этот турнир специальный допуск (special exempt). Ранее она выиграла два турнира ITF W35 в Италии. Выигрышная серия украинки теперь составляет 11 матчей.
В следующем раунде Анастасия сразится против Герганы Топаловой (№242 WTA) или Юстины Микульските (№227 WTA).
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